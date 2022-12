Atletica, Tortu “Finale mondiale 200 e sotto i 20″ obiettivi 2023”

"Il 2021 e il 2022 sono stati due anni importanti per me". ROMA (ITALPRESS) – "Andare in finale mondiale nei 200 metri e scendere sotto i 20 secondi sono i miei obiettivi del 2023". Lo ha dichiarato Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo nella 4×100, a margine del tradizionale incontro di fine anno con la stampa delle Fiamme Gialle. "Il 2021 e il 2022 sono stati due anni importanti per me – ha spiegato l'atleta gialloverde – c'è stato un cambio della mia carriera. Nel 2023 bisognerà dare continuità in vista di Parigi. Mi farò trovare pronto". In chiusura, un commento sugli Europei di atletica che si terranno a Roma nel 2024: "Dovevamo avere le Olimpiadi, è stata sprecata un'occasione unica. Ma ci siamo riscattati con Milano-Cortina nel 2026 che sarà un evento straordinario. L'Europeo in casa è un momento al quale sono molto legato perché correremo davanti al nostro pubblico". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Dic-22 17:41