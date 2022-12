Banchero e Magic al 4° acuto di fila, infortunio per Curry

Il team dell'italoamericano batte per 135-124 gli Atlanta Hawks. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Orlando Magic non si fermano più. Nelle gare Nba disputate nella notte italiana, infatti, il team dell'italoamericano Paolo Banchero – per lui 20 punti, 6 rimbalzi e 6 assist – ha centrato il quarto successo consecutivo, battendo per 135-124 gli Atlanta Hawks. Incredibile primo quarto con ben 50 punti dei Magic. Al terzo acuto di fila, poi, i Denver Nuggets, che hanno piegato per 141-128 i Washington Wizards con ben 43 punti di Jokic. Altra sconfitta, invece, per i Golden State Warriors, che si sono arresi per 125-119 sul campo degli Indiana Pacers, nonostante i 38 punti a referto di Curry. La stella della squadra di Steve Kerr è stata costretta ad abbandonare il campo anzitempo per un infortunio alla spalla sinistra. Ritrovano la vittoria, a ruota, i Cavaliers: il team di Cleveland, trascinato da Mitchell (a quota 34) ha battuto 105-90 i Dallas Mavericks di Doncic (che si è "fermato" a 30). Questi i risultati delle altre gare della notte: Charlotte Hornets-Detroit Pistons 134-141 DTS, Chicago Bulls-New York Knicks 120-128 DTS, Toronto Raptors-Sacramento Kings 123-124, Oklahoma City Thunder-Miami Heat 108-110, San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 112-128, Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 99-88. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 15-Dic-22 10:14