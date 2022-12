Calcio: Salernitana sconfitta in amichevole contro Alanyaspor

Granata battuti 3-1 dopo il gol del vantaggio siglato da Bonazzoli ALANYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sconfitta in amichevole per la Salernitana, battuta 3-1 dall'Alanyaspor all'"Alanya Oba Stadyumu". A sbloccare il risultato era stata proprio la squadra di Davide Nicola al 9': bella azione di ripartenza dei granata con Bradaric che crossa per la testa di Bonazzoli che realizza il gol del vantaggio. Al 29' pareggio dell'Alanyaspor con il tocco vincente di Ahmed Hassan per l'1-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, dopo tre minuti, vantaggio Alanyaspor: dagli sviluppi di un corner arriva la rete di Karaca. Nel recupero tris dei turchi, con Doumbia che fissa il risultato sul definitivo 3-1. "Abbiamo lavorato molto bene qui in Turchia, è stato un ritiro molto qualitativo dal punto di vista lavorativo e i ragazzi hanno dimostrato grande dedizione – il bilancio di Nicola – Abbiamo affrontato due squadre competitive sperimentando molto. Oggi ho visto dei passi in avanti dal punto di vista del gioco nel primo tempo, siamo andati in vantaggio e abbiamo creato i presupposti per renderci pericolosi. Ovviamente in questo momento qualcuno è più avanti nella condizione, dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare al meglio possibile alla ripresa del campionato". Domani giornata di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi sabato alle 15 presso il centro sportivo "Mary Rosy". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-22 17:32