Laura Nervi: Le opere teoriche, frammenti e pensieri sparsi, presentazione al giardino d’inverno di Palazzo Tittoni

Il 13 dicembre sera si è tenuta, nella splendida, esclusiva cornice del giardino d’inverno di Palazzo Tittoni, di proprietà del duca Luigi Catemario di Quadri, la presentazione del primo libro di una geniale, complessa autrice toscana, Laura Nervi: Le opere teoriche, frammenti e pensieri sparsi (Clueb), curato dal prof. Lorenzo Franchini, brillante animatore dei più colti salotti romani, e da Simona Polvani, che a Parigi è la pupilla di un noto Premio Nobel per la letteratura. Entrambi conobbero di persona Laura, la cui superiorità intellettuale faceva quasi spavento: bella, intelligente, altolocata, di un carisma magnetico e quasi “apocalittico”, oggi non c’è più, perché costretta al suicidio dall’insorgere di una grave malattia mentale, e certo anche dallo stile esistenziale borderline. Vi è da rimarcare il fatto che un evento simile ha raccolto un tipo di pubblico che spesso non sta insieme, e cioè esponenti sia della più mondana aristocrazia, romana e non, sia del paludato ambiente accademico. Il convegno, introdotto dal principe Guglielmo Giovanelli Marconi, qui nella sua veste di umanista, docente Unimeier, è poi consistito nelle coinvolgenti relazioni del letterato prof. Rino Caputo, della scrittrice Kristine Maria Rapino e dello psichiatra prof. Benedetto Farina. Tra i moltissimi presenti il prof. Alberto Gambino, prorettore dell’Università Europea di Roma, il prof. Andrea Bixio, la prof.ssa Emanuela Andreoni Fontecedro, l’attore Jacopo Olmo Antinori, gli scrittori Pier Francesco Grasselli e Filippo Sallusto, i pittori Giulio Gorga e Massimiliano Kornmüller (quest’ultimo a sua volta docente Unimeier), lo stilista-astrologo Massimo Bomba, il marchese Emilio della Fontanazza, la marchesa Paolina d’Amico, ed ancora Elena Kimble, Benedetta Kojanec Carafa, Piero Cutellé, Cristina Santaroni, per citare solo alcuni tra i numerosi altri. E’ seguito il pranzo preparato dalla raffinata cuoca baronessa Cetty Lombardi Satriani.