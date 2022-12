Mondiali2022: Mbappé sui social ad Hakimi “Avete fatto la storia”

Dall'attaccante francese e dal presidente Macron i complimenti al Marocco. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Non essere triste fratello. Tutti sono orgogliosi di quello che avete fatto, avete fatto la storia". Così, su Instagram, l'attaccante della Francia Kylian Mbappé ha voluto consolare l'amico e compagno di club (al Psg) Achraf Hakimi dopo il successo di ieri sera, nella semifinale dei Mondiali, dei Bleus sul Marocco, per 2-0. Sulla stessa lunghezza d'onda Emmanuel Macron. Il presidente francese ha postato su Twitter la foto del team transalpino, con scritto "En finale"; poi sotto l'abbraccio fra Mbappé e Hakimi, con scritto: "Ai nostri amici marocchini: congratulazioni per questo bellissimo viaggio. Avete scritto la storia del calcio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 15-Dic-22 08:43