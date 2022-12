Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo secondi dietro all'Australia per 4 centesimi. MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Arriva una medaglia d'argento agrodolce per la staffetta 4×50 stile libero dell'Italia maschile ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Amaro in bocca per gli azzurri, che si arrendono all'Australia per appena quattro centesimi. I padroni di casa si prendono l'oro con il tempo di 1'23"44, beffato il quartetto italiano formato da Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, che fino all'ultima virata era davanti e chiude in 1'23"48. Un titolo iridato perso all'ultima bracciata dell'ultima vasca, ma arriva un argento comunque positivo. A chiudere il podio l'Olanda che si aggiudica il bronzo. – foto LivePhotosport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 15-Dic-22 12:17