Sci alpino: Cdm. Kriechmayr vince discesa Val Gardena, 13° Schieder

Staccati gli altri azzurri: 23° Innerhofer, 25° Bosca, 40° Paris. MILANO (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, disputata oggi in Val Gardena, lungo la "mitica" Saslong. L'austriaco, col tempo di 1'25"44, ha preceduto lo svizzero Marco Odermatt, secondo con undici centesimi di ritardo. Terza piazza per un altro austriaco, ovvero Matthias Mayer. Sorpresa per l'italiano Florian Schieder, 13°. Attardati gli altri azzurri: 23° Christof Innerhofer, 25° Guglielmo Bosca, 31° Mattia Casse, 40° Dominik Paris. Oltre il 50° posto Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni e Federico Simoni. Non ha preso parte alla gara, all'ultimo momento, Giovanni Franzoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 15-Dic-22 14:29