Tennis: Stampa. Boris Becker è libero, torna in Germania

Per l'ex campione tedesco una corsia preferenziale con estradizione nel Paese d'origine. BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – "È finita. Dopo più di sette mesi in prigione, Boris Becker è libero". Lo ha scritto oggi la "Bild". L'ex tennista, dopo aver scontato parte della condanna per bancarotta fraudolenta, è stato rilasciato dalla prigione britannica di Huntercombe, nell'Oxfordshire, ed è stato rimpatriato in Germania. La detenzione minima per il reato commesso da Becker è di 15 mesi. L'ex tennista tedesco, però, ha beneficiato di una "fast-track", ovvero corsia preferenziale, che scatta al verificarsi di determinate condizioni e che prevede l'estradizione nel Paese d'origine del condannato. Lo hanno precisato i media britannici. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 15-Dic-22 13:26