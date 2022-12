Un altro italiano come ct per Malta, ingaggiato Marcolini

Contratto fino al 2024 per il tecnico che avrà come vice Davide Mandelli LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Dopo il caso Devis Mangia e relativo divorzio, la Federcalcio maltese ha deciso di puntare su un altro tecnico italiano per guidare la nazionale: si tratta di Michele Marcolini, che ha sottoscritto un contratto fino al 2024 e che inizierà ufficialmente la sua nuova avventura dall'1 gennaio. Marcolini, 47 anni, ha alle spalle una lunga carriera di centrocampista che lo ha visto vestire le maglie di Bari, Torino, Atalanta e Chievo, mentre da allenatore ha guidato varie squadre fra serie B e serie C, con ultima esperienza la scorsa stagione all'Albinoleffe. Il neo ct di Malta avrà come vice Davide Mandelli, suo ex compagno di squadra al Chievo e già nel suo staff tecnico nelle ultime avventure. "Siamo felici che Michele abbia accettato la nostra offerta – commenta Bjorn Vassallo, presidente della Federcalcio maltese – Abbiamo portato avanti un processo approfondito per arrivare a questa decisione. Il suo profilo soddisfa i requisiti fissati dalla nostra Federazione, focalizzata sullo sviluppo a lungo termine dei nostri calciatori d'elite. Marcolini porta con sé anche una vasta esperienza avendo giocato nei massimi livelli del calcio italiano per quasi due decenni". Il tecnico ligure debutterà come ct di Malta nelle qualificazioni ai prossimi Europei: il 23 marzo la trasferta in Macedonia, tre giorni dopo la sfida in casa contro l'Italia di Mancini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-22 17:20