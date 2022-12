Wizz Air, cinque nuove rotte da Roma Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – Cinque nuove rotte da Roma Fiumicino. Wizz Air ha annunciato un'ulteriore crescita con l'assegnazione di due dei più recenti Airbus A321neo alla sua base nella capitale italiana. L'assegnazione di questi aeromobili consentirà il lancio di cinque nuove rotte, a partire dal 2023, e l'aumento delle frequenze su otto rotte da Roma Fiumicino. I biglietti sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l'app WIZZ. L'assegnazione di altri due aeromobili nella base di Roma Fiumicino farà crescere la base di Wizz Air a nove aeromobili. La mossa, nell'estate 2023, porterà il numero totale di rotte della compagnia aerea da Roma a 66, incluse cinque rotte di recente lancio. I passeggeri potranno ora volare con Wizz Air da Roma a Castellon (Spagna), Lussemburgo, Baku (Azerbaigian), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Kuwait City (Kuwait). Inoltre, la capacità aggiuntiva consentirà a Wizz Air di aumentare la frequenza dei voli dalla base verso Barcellona, Madrid, Valencia (Spagna), Praga (Repubblica Ceca), Dortmund (Germania), Londra Gatwick (Regno Unito), Tel Aviv (Israele), Yerevan (Armenia). Diarmuid Ó Conghaile, direttore generale di Wizz Air Malta, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di più che raddoppiare la nostra base a Roma Fiumicino, passando dai quattro aeromobili di inizio estate 2022 a un totale di nove aeromobili per la prossima estate. Con l'aggiunta di due nuovi aeromobili Airbus A321neo e il lancio di cinque nuove rotte da Roma verso l'Europa e il Medio Oriente, da oggi Wizz Air offrirà 800.000 posti in più, garantendo nuovi e più numerosi servizi a tariffa ridotta dalla capitale d'Italia. Questa continua espansione rafforza ulteriormente la posizione di Wizz Air come terza compagnia aerea in Italia, che diventa il mercato in più rapida crescita nel network della compagnia. Attualmente offriamo un totale di 66 rotte da e per Roma, fornendo collegamenti con 36 Paesi in Europa e non solo". -foto ufficio stampa Wizz Air- (ITALPRESS). xl3/mgg/red 15-Dic-22 16:53