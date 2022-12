Calcio: Goleada Lazio all’Hatayspor, 5-2 in Turchia

A segno Vecino, Immobile, Pedro, Zaccagni e Romero ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Lazio batte 5-2 l'Hatayspor nella seconda e ultima amichevole del ritiro in Turchia. All'Emir Sport Complex di Antalya si parte con un minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic, ex giocatore biancoceleste. Il risultato si sblocca al 34': Lazzari crossa, Immobile calcia col mancino e pesca l'inserimento di Vecino che non sbaglia da pochi passi. Tre minuti dopo però l'Hatayspor pareggia: El Kaabi sfrutta una prateria lasciata dai biancocelesti sulla destra e a tu per tu con Maximiano firma il pareggio. La reazione della Lazio però è immediata. Dopo un tocco col braccio di Aksoy, l'arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Immobile non perdona. Prima del duplice fischio c'è spazio anche per il tris biancoceleste, che porta la firma di Pedro dopo un fraseggio con Luis Alberto. Ad inizio ripresa Sarri manda in campo anche Romagnoli e Felipe Anderson, ma al 48' c'è il gol dei turchi: cross dalla destra di Corekci, Andreda svetta di testa e batte per la seconda volta Maximiano. Al 61' c'è spazio anche per il ritorno in campo di Milinkovic-Savic oltre che per Cancellieri. L'ex Verona alla prima azione guadagna subito un calcio di rigore. Dagli undici metri, senza Immobile, va Zaccagni che realizza. L'Hatayspor sfiora subito dopo il gol con Ergun, ma è l'ultima occasione turca di una partita nel complesso dominata dai biancocelesti. E la Lazio trova anche la quinta rete al 74'. Luka Romero sfrutta un disimpegno sbagliato della difesa, salta con freddezza il portiere e a porta sguarnita sigla il definitivo 5-2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Dic-22 18:10