Calcio: Milan ancora ko in amichevole, 1-4 contro Liverpool

Di Saelemaekers il gol del provvisorio pareggio DUBAI (EMIRATI ARABI) – Quella giocata e persa contro il Liverpool è stata un'amichevole triste, vissuta nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore del Milan (38 panchine in totale nella stagione 2015-16, fino all'esonero il 16 aprile), è stato ricordato prima della gara contro gli inglesi con un minuto di silenzio e il lutto al braccio. Sul campo, invece, non c'è stata partita, con i Reds più avanti nella condizione e tecnicamente superiori al Milan, sceso in campo senza parecchi titolari e con un infortunato dell'ultim'ora, Origi, costretto a saltare la seconda e ultima gara valida per la Dubai Cup a causa di un risentimento al flessore che verrà valutato nei prossimi giorni. Oltre all'attaccante belga, non hanno preso parte alla sfida contro il Liverpoll anche Maignan, Calabria, Brahim Diaz, Tomori, De Ketelaere e Messias, che in questi giorni hanno svolto sedute personalizzate e Pioli ha preferito non utilizzarli in partita. Dopo un'ottima occasione sprecata in avvio da Lazetic, smarcato da Adli, il Liverpool ha preso il sopravvento trovando il vantaggio con Salah dopo sei minuti. Il pareggio di Saelemaekers al 28' è stato un'illusione, perché il Liverpool prima si è riportato in vantaggio con Thiago (38'), poi nella ripresa ha chiuso i conti con la doppietta di Nunez (82' e 88'). Ai rigori, previsti dal regolamento per aggiudicarsi un punto aggiuntivo, l'hanno invece spuntata i rossoneri per 4-3 grazie a due parate di Mirante. Oggi è stato anche il giorno in cui il Milan ha celebrato i suoi 123 anni di storia (in mattinata foto di gruppo davanti alla torta con squadra e dirigenti al completo): tra i tanti giocatori che via social hanno fatto gli auguri al Milan anche Rafa Leao. Nonostante sia in vacanza dopo le fatiche del Mondiale, il portoghese non si è scordato della ricorrenza, accompagnando una sua foto esultante dopo un gol con la scritta "123 years" e un cuore. Qualche ora dopo, Leao ha voluto ricordare con un tweet Mihajlovic ("RIP" accompagnato dalle mani giunte in preghiera), come anche l'ex capitano Franco Baresi: "Sinisa hai lottato a testa alta fino alla fine, un uomo vero. RIP", le sue parole su Instagram. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/glb/red 16-Dic-22 20:23