Calcio: Nuovo Mondiale club dal 2025, torneo ogni 4 anni con 32 squadre

Lo ha annunciato la Fifa dopo il Consiglio tenutosi in Qatar DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Quello che si giocherà dall'1 all'11 febbraio 2023 in Marocco sarà uno degli ultimi Mondiali per club secondo il format attuale. A Doha il Consiglio della Fifa ha ufficializzato una novità di cui si parlava da tempo: dal 2025 il Mondiale per club si giocherà ogni quattro anni e coinvolgerà 32 squadre (anzichè le 24 di cui si era parlato nel 2021). "Saranno invitate a partecipare le migliori squadre al mondo", si è limitato a dire Gianni Infantino, presidente della Fifa, senza entrare ulteriormente nei dettagli. Per il prossimo anno, intanto, si continuerà con la formula tradizionale, con Real Madrid e Flamengo – rispettivamente campioni d'Europa e del Sudamerica – direttamente in semifinale mentre negli altri turni saranno impegnati i Seattle Sounders, vincitori della Champions Concacaf, il Wydad Casablanca campione d'Africa e l'Auckland City che si è aggiudicato la Champions OFC. Restano ancora due posti da assegnare, uno alla vincitrice della Champions asiatica – che si completerà a gennaio – e una rappresentante del Paese ospitante. Altra novità uscita dal Consiglio Fifa riguarda le finestre per le nazionali: restano quelle di novembre, marzo e giugno, mentre dal 2025 saranno accorpate le finestre autunnali, facendo giocare quattro partite alle nazionali fra fine settembre e inizio ottobre anzichè due in ciascuna finestra. "Dobbiamo prendere in considerazione la salute e il benessere dei calciatori, consentendo dei periodi di riposo", ha spiegato ancora Infantino. La finestra di marzo, inoltre, sarà utilizzata negli anni pari "per organizzare tornei amichevoli tra quattro squadre di quattro diverse confederazioni sotto l'egida della Fifa, saranno le Fifa World Series. Stiamo pensando anche a qualcosa di simile per il calcio femminile, creando un nuovo Mondiale per club ogni quattro anni. E ci piacerebbe che alle Olimpiadi ci fosse un torneo con 16 squadre come per gli uomini", ha sottolineato il numero uno del calcio mondiale. L'edizione della Coppa del Mondo maschile 2030 sarà assegnata nel 2024, nello stesso anno sarà decisa la sede dei Mondiali femminili del 2027 e nel 2025 sarà scelto il Paese organizzatore dell'edizione 2031. Agli Emirati Arabi il Mondiale di Beach Soccer 2023, due anni dopo si giocherà invece nelle Seychelles. Approvato anche il nuovo regolamento per i procuratori che comprende "un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un tetto alle commissioni, al fine di rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l'integrità del sistema dei trasferimenti e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria". Fra le altre novità introdotte, anche l'abolizione dei termini di prescrizione per i casi di abusi sessuali, molestie e sfruttamento mentre è stato chiarito che il periodo fra il 2016 e il 2019 non va contato come mandato e che dunque quello in corso è il primo effettivo di Infantino, candidato unico al Congresso elettivo del prossimo anno. Guardando infine ai Mondiali del 2026 che si giocheranno in Canada, Messico e Usa, il format annunciato da 16 gruppi da tre – con le prime due qualificate alla fase a eliminazione diretta – potrebbe essere rivisto: "Forse 12 gruppi da quattro è una soluzione migliore", ha ammesso Infantino. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-22 14:21