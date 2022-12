Calcio: Sottil “Mesi difficili, non vedo l’ora di tornare in campo”

"Ero partito alla grande, in questa Fiorentina siamo tutti importanti" FIRENZE (ITALPRESS) – "Finalmente sto meglio, ho passato dei mesi non facili perché quando convivi col dolore non è mai facile, ancora più difficile è stare fuori dal campo e non dare il proprio contributo alla squadra, pero' ho superato quel momento, mi sono operato circa venti giorni fa, è andato tutto bene ed adesso si prosegue per il recupero e per tornare in campo il prima possibile". Riccardo Sottil, in un'intervista concessa ai canali social della Fiorentina, vede la luce in fondo al tunnel dopo l'intervento di tre settimane fa per un'ernia alla schiena. "Il campo mi manca tantissimo perché per noi, oltre che essere un lavoro, è una passione che si ha fin da piccoli e quando non si può entrare in campo è come se ti mancasse qualcosa dentro – ha aggiunto – Quello che ho dentro lo voglio sprigionare quando potrò rientrare e giocare le partite ufficiali. Anche in questo periodo in cui non mi alleno e che sto facendo le cure, facendo piscina e lavoro personalizzato, mi piace guardare gli allenamenti e stare vicino ai miei compagni e far parte del gruppo anche quando non è possibile. Nella Fiorentina quest'anno siamo tutti giocatori importanti e fondamentali, ognuno di noi ha delle caratteristiche che deve metter a disposizione per tutti". "In questa stagione sono partito alla grande e quindi anche per questo è stato una sofferenza non poter continuare il trend positivo – confessa ancora Sottil – La motivazione è sempre la stessa, ora ho piu' esperienza e maturità, il mio obiettivo è tornare adesso ed essere o al livello di prima o ancora meglio", ha proseguito il classe '99 viola, che poi parlando del Mondiale ha spiegato: "All'inizio tifavo Portogallo perche' fin da piccolo seguivo con mio padre Cristiano Ronaldo, poi ho visto che tutte le squadre, anche le piu'piccole, hanno dato del filo da torcere, ad esempio il Marocco ha fatto un gran Mondiale. Faccio i complimenti ad Amrabat, lo aspettiamo qui. Per me non è novità perche' lui ha sempre avuto queste qualità, si merita questa gioia perche' è un grande lavoratore ed un bravo ragazzo". E sul momento della Fiorentina: "E' importante anche senza campionato avere un trend positivo con le amichevoli che ti preparano alla ripresa della stagione. Non mancano tanti giorni, non è facile dopo una sosta così, a metà campionato, bisogna farsi trovare pronti subito e riattaccare la spina. Italiano? Essendo infortunato non ci sto lavorando insieme ultimamente ma quando ci incrociamo negli spogliatoi mi fa sempre qualche battuta pungente, siamo contenti di poter lavorare con lui". "Il presidente Commisso dal primo giorno che ha comprato la Fiorentina e si è presentato a noi, è sempre stato una persona molto calorosa e familiare – ha raccontato Riccardo Sottil -. Ogni volte che viene ci fa grande piacere passare del tempo con lui e ci sostiene sempre, anche nei momenti difficili come quelli avuti quest'anno, purtroppo. Non vediamo l'ora di riaverlo fra noi. Lui quando era qui mi chiedeva sempre come stessi e quando sarei tornato a giocare, il presidente è una persona molto scherzosa quando ci parli". Infine parlando della Fiorentina impegnata in Europa, Sottil ha concluso: "Era un po' di anni che mancavamo da queste competizioni, non è stato facile giocare ogni tre giorni perche' hai bisogno di maggior recupero però negli ultimi mesi il nostro adattamento è stato fantastico anche in Europa dopo le prime difficolta'. Abbiamo passato il girone, ora affronteremo il Braga, un avversario tosto, il nostro obiettivo è passare il turno ed andare il piu' avanti possibile. Bisogna continuare così". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 16-Dic-22 18:39