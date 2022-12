Combinata nordica: Cdm. Sieff quarta nella Gundersen di Ramsau

L'azzurra è ai piedi del podio in Austria, 14esima la Gianmoena. MILANO (ITALPRESS) – La "solita" Gyda Westvold Hansen ha dominato anche nella Gundersen femminile di Coppa del mondo, ospitata nella località austriaca di Ramsau. La fenomenale norvegese, dopo aver fatto segnare il punteggio di 128.4 al termine del salto, ha messo in mostra i muscoli anche sugli sci stretti, terminando con quasi un minuto di vantaggio – tempo di 14'31"0 – sull'austriaca Lisa Hirner, seconda, e sulla tedesca Natalie Armbruster, terza. Fuori dal podio Annika Sieff: la 19enne poliziotta di Varena, ha accusato 1'28"0 di svantaggio dalla norvegese, perdendo una posizione nella fase sugli sci stretti a vantaggio dell'altra norvegese Ida Hagen. L'azzurra è quarta al traguardo. Buona prestazione anche per Veronica Gianmoena: la carabiniera trentina sugli sci stretti ha confermato la 14esima posizione ottenuta alla fine della fase di salto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 16-Dic-22 14:20