F1: Aci “Al via vendita biglietti per gare 2023 di Monza e Imola”

Parte la campagna "Xmas Gift" per i due appuntamenti del circo internazionale delle auto. MONZA (ITALPRESS) – "Aprirà ufficialmente mercoledì 21 dicembre, alle 12, la vendita dei biglietti per le due gare di Formula 1 che si disputeranno in Italia nel 2023, ovvero il Gran Premio d'Italia, giunto alla 94esima edizione, che si correrà l'1, il 2 e il 3 settembre all'Autodromo Nazionale Monza, e il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, alla quarta edizione, in scena dal 19 al 21 maggio presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola". Lo ha reso noto oggi l'Aci. "Si tratta di due veri e propri 'Xmas Gift' pensati dall'Automobile Club d'Italia per tutti quegli appassionati di motorsport, italiani e stranieri, che vorranno vivere, o magari regalare per Natale a una persona cara, un'esperienza entusiasmante e coinvolgente", si legge nella nota odierna. L'apertura delle vendite è stata programmata con largo anticipo, grazie all'impegno dell'organizzazione ACI Sport, per andare incontro alle richieste dei tantissimi tifosi e dei partner commerciali giunte già all'indomani della fine delle competizioni, dove è stato registrato il record di spettatori. Per la campagna "Xmas Gift" saranno disponibili, rispettivamente, 6.500 biglietti di diverse tipologie per Monza – acquistabili dal portale www.monzanet.it – e 8.000 biglietti di diverse tipologie per Imola – acquistabili dal portale www.autodromoimola.it. Aggiornamenti futuri sulle campagne di vendita e informazioni essenziali sugli eventi saranno reperibili sugli stessi portali degli Autodromi. – foto LivePhoto Sport – (ITALPRESS). pdm/com 16-Dic-22 10:43