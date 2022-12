Marocco-Croazia per 3^ posto, Regragui “Ma volevamo altra finale”

"Dobbiamo essere fieri di lasciare il Qatar dopo sette partite" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il sogno era giocare l'altra finale, quella di domenica, ma il Marocco a chiudere terzo ci tiene ed è pronto a sfidare la Croazia. È il messaggio che arriva alla vigilia della 'finalina' dal ct dei Leoni dell'Atlante, Walid Regragui. "Il Marocco può non aver raggiunto la finale della Coppa del Mondo, ma giocatori e tifosi possono essere orgogliosi di lasciare il Qatar dopo aver giocato sette partite, prima nazionale africana di sempre a farlo", sottolinea il tecnico, anche se dall'altro lato ammette: "Non nascondo che giocare questa partita mi dà un po' fastidio, tornare in campo dopo una delusione è sempre complicato. Capisco che sia importante finire terzo piuttosto che quarto, ma non siamo arrivati in finale. Volevamo giocare domenica, non domani. Ma ho detto ai miei giocatori che sarà la nostra settima partita in questo Mondiale e dobbiamo esserne fieri". Marocco e Croazia si sono già affrontate durante la fase a gironi: in quell'occasione finì 0-0 "ma già allora sapevamo che la Croazia sarebbe stata una delle squadre migliori del Mondiale. Molti dicevano che era a fine ciclo visto che aveva pareggiato con noi ma alla fine entrambe le squadre sono arrivate fino alle semifinali". Regragui è poi tornato sul reclamo presentato alla Fifa dalla Federcalcio marocchina sui due rigori non concessi nella sfida contro la Francia: i Leoni dell'Atlante contestano un'entrata di Theo Hernandez su Sofiane Boufal al 27', col calciatore marocchino ammonito, mentre l'altro episodio riguarda una trattenuta ai danni di Selim Amallah durante gli sviluppi di un calcio d'angolo nella ripresa. "La Federazione ha fatto quello che doveva – il commento del ct – Non possiamo cambiare il risultato, auguriamo alla Francia buona fortuna per domenica ma, quando ci sono errori arbitrali, è bene segnalarli". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-22 14:37