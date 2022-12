Mondiali2022: Croazia. Dalic “Vogliamo 3° posto, Brozovic in dubbio”

Il ct degli ex jugoslavi: "Rispettiamo il Marocco, gioca chi sta bene". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Ci sono alcuni giocatori con problemi fisici. Gvardiol ha giocato con infiltrazioni al piede e anche Brozovic sta accusando dei problemi. Per la finale terzo e quarto posto schiererò solamente calciatori che stanno bene e che sono pronti per giocare: faremo di tutto pur di vincere. Farà la differenza arrivare terzi o quarti: noi vogliamo essere quelli che si piazzano al terzo posto. Faremo di tutto per il bronzo e per un posto sul podio". Così, alla vigilia della "finalina" dei Mondiali di calcio, contro il Marocco, il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic. "Questa è una grande finale per noi, giochiamo per vincere una medaglia. Abbiamo grande rispetto per il Marocco, una delle sorprese più piacevoli del torneo iridato, che come noi giocherà con la squadra migliore possibile per provare a vincere", ha aggiunto il ct croato. "Brozovic? Non so se giocherà, dipenderà dai suoi muscoli: al momento è un po' dolorante. Scenderà in campo chi è pronto al 100 per 100. Tutti vorrebbero giocare e vincere la medaglia di bronzo: valuteremo stasera la situazione generale con attenzione. Non vogliamo schierare giocatori che non sono pronti al 100 per 100: per questo motivo dobbiamo essere onesti l'uno con l'altro. Se qualcuno non sta bene lo deve dire chiaramente", ha concluso Dalic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 16-Dic-22 15:52