Mondiali2022: Francia. Champs-Elysees chiusi per la finale

In tutto il Paese previsti circa 14.000 uomini di Polizia e Gendarmerie Nationale. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tanto la finale per il terzo posto di domani, fra Marocco e Croazia, quanto la finalissima dei Mondiali di calcio, che opporrà domenica la Francia all'Argentina, preoccupano i politici transalpini, che temono disordini. Per questo, come riporta "L'Equipe", sono stati predisposti articolati servizi di sicurezza. In primis saranno chiusi domenica gli Champs-Elysees. A ruota saranno impegnati, in tutta la Francia, circa 12.800 uomini, fra Polizia e Gendarmerie Nationale, sabato in occasione della "finalina". Circa 14.000, invece, le forze dell'ordine in campo domenica per la finalissima. Sabato, i "Campi Elisi" resteranno aperti al traffico; domenica tutto il cuore di Parigi sarà chiuso e pedonalizzato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 16-Dic-22 11:12