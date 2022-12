Mondiali2022: Marciniak arbitro finale “Fiero di me e della mia squadra”

Il fischietto polacco confessa: "Ho rischiato di smettere per una tachicardia" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Essere l'arbitro della finale a un Mondiale è incredibile. Sono molto fiero di me e della mia squadra". Szymon Marciniak condivide con i suoi assistenti l'onore di essere stato designato per dirigere domenica la finalissima fra Argentina e Francia. Polacco, 41 anni, internazionale dal 2011, dirigerà la sua terza gara in questa rassegna dopo Francia-Danimarca nella fase a gironi e Argentina-Australia negli ottavi. "Con Pawel Sokolnick e Tomasz Listkiewicz – il riferimento ai due assistenti di linea che lo accompagneranno – lavoriamo insieme da sempre, siamo come una famiglia. Vinciamo insieme e, alle volte, perdiamo insieme". E pensare che Marciniak ha rischiato di smettere. "L'ultimo anno e mezzo è stato molto difficile – confessa – Ho sofferto di tachicardia. All'inizio è stato molto complicato, mi sono dovuto fermare e ho perso gli Europei il che, per un arbitro della mia età, è una sensazione terribile. Solo io e la mia squadra sappiamo quanto sia stato difficile per me. Ma adesso la vita mi sta restituendo quello che mi aveva tolto e non riesco a smettere di sorridere perchè è una grande sensazione". Il fischietto polacco racconta poi di aver deciso di diventare arbitro dopo… un'espulsione. "All'epoca giocavo col Wisla Plock, la squadra della mia città, e dopo il rosso ho parlato con l'arbitro che mi ha detto: 'se pensi che il mio lavoro sia facile, va e prova. Vedrai'. E mi sono detto: perchè no? Ho immediatamente iniziato il corso e ho cominciato ad arbitrare. Se non fosse stato per quel rosso forse non sarei mai diventato un arbitro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-22 14:52