Sci alpino: Cdm donne. Frattura alla mano sinistra per Goggia

La bergamasca sarà subito operata: vuole essere al via della discesa di sabato SANKT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra: questo l'esito degli accertamenti a cui è stata sottoposta Sofia Goggia, infortunatasi nella discesa libera di St.Moritz che l'ha vista chiudere al secondo posto, alle spalle di Elena Curtoni. La Fisi fa sapere che la 30enne bergamasca si sta già recando a Milano, accompagnata dal capo della commissione medica della Federazione, il dottor Andrea Panzeri, per essere immediatamente operata. L'obiettivo è riportare Sofia Goggia già in serata nella località svizzera per poter prendere parte alla discesa di domani. St.Moritz ospiterà poi domenica un super-G. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-22 12:38