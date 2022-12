Tennis: Atp Finals. Inizia la vendita dei biglietti per Torino 2023

Al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre i migliori otto giocatori del mondo. TORINO (ITALPRESS) – Da oggi è possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per l'edizione del 2023 delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre 2023. I biglietti sono acquistabili online all'indirizzo https://tickets.nittoatpfinals.com/. Fino al 22 dicembre l'acquisto è riservato ai soli tesserati Fit, che godranno dello sconto, poi valido anche successivamente, del 20% sui biglietti e del 10% sugli abbonamenti. Dal 23 dicembre la vendita diventerà invece libera e quindi aperta a tutti anche all'indirizzo https://www.ticketone.it/. Le Nitto ATP Finals, giunte alla 54esima edizione, si giocheranno a Torino per il terzo anno consecutivo: dopo i quattro tornei del Grande Slam, l'evento è il più importante e prestigioso appuntamento del tennis professionistico mondiale maschile. Al torneo partecipano ogni anno gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie maschili della stagione. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 16-Dic-22 14:50