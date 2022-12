Tennis: Torneo Limoges. Bronzetti si ferma in semifinale

La romagnola si arrende in due set alla danese Tauson ROMA (ITALPRESS) – Finisce in semifinale l'avventura di Lucia Bronzetti approdata nelle semifinali dell'"Open BLS de Limoges", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor della città francese e che di fatto chiude la stagione 2022. La 24enne di Villa Verucchio, n.57 del ranking e sesta favorita del seeding, ha ceduto per 6-3 7-5, in un'ora e cinquanta minuti di partita, alla danese Clara Tauson, n.115 del ranking (ma n.33 lo scorso febbraio). Tra la romagnola e la tennista di Copenhagen che compirà 20 anni martedì prossimo non c'erano precedenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 16-Dic-22 20:54