Volley: Mondiale club donne, Conegliano batte anche Eczacibasi

Le Pantere evitano in semifinale il Vakifbank ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Prosecco DOC Conegliano, con in tasca già la qualificazione alle semifinali, centra la seconda vittoria in due partite al Mondiale di Antalya: 3-1 (25-18, 21-25, 25-22, 25-18) alle padrone di casa dell'Eczacibasi Istanbul, ancora imbattute in stagione prima di oggi. Un successo che vale anche il primato nel girone e consente così alle Pantere di evitare domani lo spauracchio-Vakifbank in semifinale. Domani si entra nel vivo: all'Antalya Sports Hall Conegliano sfiderà alle 14.30 italiane la seconda del girone B che sarà come come lo scorso anno ad Ankara molto probabilmente la brasiliana Gerdau Minas, allenate dal trevigiano ex Imoco Nicola Negro, che affronterà stasera le kazake del Kuanysh, la squadra meno quotata del torneo. L'alra semifinale metterà in scena il derby turco tra il Vakifbank e l'Eczacibasi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 16-Dic-22 17:25