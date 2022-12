Argentina a un passo da sogno, Scaloni “Con Francia per la storia”

"Comunque vada, dovremo essere orgogliosi", le parole del ct dell'Albiceleste DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Abbiamo parlato con i giocatori e non esistono parole per ringraziarli, hanno dato tutto. Speriamo domani di coronare il sogno, ma se non dovessimo riuscirci dovremo essere ugualmente tutti orgogliosi". Lionel Scaloni è visibilmente emozionato, fatica a trattenere le lacrime: la sua Argentina è un passo dal salire sul tetto del mondo, per la prima volta dal 1986. "Ma sono tranquillo perché vedo come si allena questa squadra – ha sottolineato il ct dell'Albiceleste -. In ogni partita chiediamo ai giocatori qualcosa di diverso e loro lo capiscono perfettamente. Sono calciatori di altissimo livello e questo ci semplifica le cose". L'appuntamento con la storia è fissato per domani alle ore 18 (le 16 in Italia) allo stadio Lusail di Doha. "Sono orgoglioso di allenare questa squadra e sono nel posto in cui chiunque vorrebbe essere. Sto migliorando come migliorano tutti. Non si smette mai di imparare". Dall'altra parte, però, ci sarà la la Francia di Kylian Mbappé: "Come si ferma? Servirà un lavoro squadra e la Francia non è solo Mbappé. Ha dei compagni che lo mettono nelle condizioni di rendere al meglio. È uno dei grandi giocatori, è ancora giovane e continuerà a migliorare". Infine, sui tanti calciatori argentini non convocati che sono a Doha per accompagnare la squadra: "Il gruppo si trova nel momento migliore, alla porta di una finale. Voglio sottolineare che stanno arrivando ragazzi che facevano parte di questa squadra e che si sentono parte. Nico Gonzalez, Joaquin Correa, Chino Martinez Quarta, Tucu Pereyra… ci riempie di orgoglio che vogliono essere qui, significa che si è formato qualcosa. Dobbiamo goderci questi momenti perché è una partita per la storia", ha concluso Scaloni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 17-Dic-22 15:04