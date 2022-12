Calcio: Liga contro nuovo Mondiale per club, valuta vie legali

Tebas pronto a opporsi al progetto annunciato da Infantino MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Liga contro il nuovo Mondiale per club annunciato da Gianni Infantino. Già ieri il World Leagues Forum (WLF), l'associazione mondiale delle leghe professionistiche, aveva espresso il proprio parere negativo ma la Lega guidata da Javier Tebas si spinge oltre, parlando di "una decisione unilaterale che può causare danni irreparabili a campionati, club e giocatori". Il progetto Fifa di un torneo a 32 squadra da giocare ogni quattro anni a partire dal 2025 viene contestato dalla Liga che "considera tutte le opzioni legali" a disposizione "per impedirne la realizzazione" perchè a Zurigo hanno "preso in considerazione solo un piccolo numero di club e giocatori, quando nel calcio professionistico ci sono molti campionati, migliaia di club e giocatori che non prendono parte a queste competizioni. La Fifa sembra averlo dimenticato e pensa solo a pochi, senza pensare all'impatto che questi cambiamenti avranno su tutto il calcio professionistico". Fra l'altro la Fifa non avrebbe ancora ricevuto il sostegno dell'Eca, l'associazione europea dei club guidata da Al Khelaifi. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 17-Dic-22 18:41