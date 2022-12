Calcio: Pari viola con Monaco, Mandragora “Vogliamo ripartire forte”

Gol di Ranieri e Boadu nell'amichevole disputata al Franchi FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina fa 1-1 in amichevole contro il Monaco al "Franchi". Prestazioni fra luci ed ombre quella di Biraghi e compagni: da un lato la confermata sterilità di Cabral e Jovic, dall'altro la buona vena di alcuni suoi giovani come il classe 2002 Bianco. Nel primo tempo discreta la partenza della squadra viola con la rete segnata da Luca Ranieri, bravo a raccogliere una corta respinta del portiere ospite su una conclusione iniziale di Bianco. La risposta della formazione monegasca al 32' con una deviazione di Terracciano sulla traversa su tiro di Olivera Silva. Nella ripresa il pareggio ospite al 57' con Boadu, che ha anticipato una clamorosa chance fallita da Cabral su assist di Bonaventura. Nel finale molta confusione e tanti errori commessi da ambedue le squadre. Il tecnico viola Vincenzo Italiano, davanti a 1900 spettatori, ha mandato in campo dal 1' una Fiorentina disposta con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta, difesa con da destra a sinistra Dodo, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi, coppia sulla linea formata da Bianco e Mandragora, unica punta Cabral, alle cui spalle ha agito il tridente Benassi, Bonaventura e Saponara. Nel secondo tempo spazio via via a molti innesti dalla panchina fra cui Milenkovic, Igor, Barak, Jovic e Duncan. Non hanno disputato l'amichevole, oltre ad Amrabat – impegnato ai Mondiali col suo Marocco nella finale per il terzo-quarto posto -, Nico Gonzalez, che sta raggiungendo l'Argentina in Qatar in vista della finale, Ikonè, a riposo dopo una botta presa nel corso della gara di mercoledì scorso contro il Bastia, i reduci da infortuni Riccardo Sottil, Venuti e Kouame, Maleh, febbricitante, e Castrovilli, che pur allenandosi ormai da diverse settimane in gruppo sta seguendo un programma personalizzato dopo otto mesi di stop. Prima del fischio di inizio un minuto di silenzio, con i calciatori gigliati che sono scesi in campo col lutto al braccio, per ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic, ex tecnico viola. Il programma di lavoro in casa Fiorentina prevede per domani una giornata libera. "E' stato un test impegnativo, ci stiamo preparando bene per l'inizio del campionato che ormai è vicino, penso che abbiamo fatto una buona gara e messo una buona intensità, volevamo vincere ma abbiamo pareggiato – le parole nel post-gara di Mandragora – Stiamo bene fisicamente e mentalmente, stiamo lavorando bene durante la settimana, ci stiamo preparando al meglio per la ripresa del campionato perché vogliamo partire forte e fare più punti possibili". "Difficile dire a che percentuale di condizione siamo, abbiamo voglia di farci trovare pronti quando ricominceremo, e non vediamo l'ora – ha detto ancora il centrocampista viola – Il cambio di modulo? Il mister sta sperimentando questa formula con un trequartista che ci viene spesso ad aiutare sia in fase di possesso che di non possesso. Le dinamiche sono sempre quelle pero' col centrocampo a due riusciamo un po' a coprire meglio il campo in fase di non possesso ed è una cosa che ci sta aiutando molto e ci sta dando dei benefici. Castrovilli? Lo vedo bene, già da quando è rientrato in gruppo non ha mostrato alcuna paura. Lo aspettiamo ed abbiamo voglia di rivederlo insieme a noi quanto prima". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 17-Dic-22 17:23