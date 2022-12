Calciomercato: Lipsia. L’Equipe, Nkunku in estate al Chelsea

Il centrocampista francese avrebbe trovato un accordo per sbarcare in Premier ROMA (ITALPRESS) – Christopher Nkunku è pronto ad una nuova avventura. Dopo la Ligue 1 con la maglia del Psg e la Bundesliga, dove gioca dal 2019 con il Lipsia, il nazionale francese approderà in Premier League nel luglio 2023. Secondo L'Equipe, il centrocampista di origini congolesi avrebbe raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento a Londra nella prossima finestra estiva di mercato. Convocato dal ct Didier Deschamps per il Mondiale, Nkunku ha dovuto rinunciare dopo aver riportato un infortunio al ginocchio sinistro durante l'ultimo allenamento prima di approdare in Qatar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Dic-22 16:02