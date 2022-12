Deschamps “Francia è la cosa più bella della mia vita professionale”

Il ct dei Blues: "Virus e infortuni? Nessun alibi, bisogna adattarsi" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "No, non ci sono notizie fresche". Didier Deschamps fa i conti con una serie di problematiche in vista della finale del Mondiale di domani contro l'Argentina. La Francia, campione uscente, è alle prese con un virus influenzale che ha impedito ieri a Sick, Raphael Varane, Ibrahima Konaté e Kingsley Coman di allenarsi. Così come il milanista Theo Hernandez e Aurélien Tchouameni, alle prese rispettivamente con contusioni al ginocchio e all'anca. "Non entrerò nei dettagli – ha detto il ct dei Blues alla vigilia dell'atto finale di Qatar2022 – So che siete interessati e lo capisco, ma facciamo in modo di prendere quante più precauzioni possibili, di adattarci e di affrontare la situazione senza esagerare. Ovviamente, se tutte queste cose non fossero successe sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo al meglio con il personale medico". Niente alibi, dunque, per l'ex centrocampista della Juventus, condottiero di una Francia che vuole fare il bis: "Bisogna adattarsi. Abbiamo fatto di tutto per giocare questa partita contro l'Argentina. Non ho preoccupazioni o stress, l'importante è mantenere la calma. In una finale di Coppa del Mondo c'è la partita e il contesto che sono speciali". L'Albiceleste ha dalla sua il calore dei suoi fans: "La squadra argentina ha un tifo popolare molto importante. Mi aspetto un'atmosfera festosa, il tifo argentino è appassionato. Emana un'atmosfera positiva, sono molto espressivi. È una buona cosa perché è una finale di Coppa del Mondo. Ma i nostri avversari non sono in tribuna… E noi abbiamo una squadra giovane, che potrebbe avere meno punti di riferimento. C'è una gestione importante delle emozioni". Mbappé, il più atteso, parla pochissimo: "Quando deve parlare, lo fa. È concentrato sul campo, è in un ottimo stato d'animo. Non voglio in alcun modo disturbare la sua pace". Deschamps, infine, ammette di voler restare sulla panchina dei Blues a lungo: "La squadra francese è sempre stata la cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita professionale. Sono molto, molto felice di essere ct. La cosa più importante è la Francia, sono al suo servizio. Non sono il più importante, ma ora ho in testa solo la partita di domani". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Dic-22 12:16