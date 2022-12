Mondiali2022: Francia. Konaté e Varane in gruppo, anche Coman recuperato

Pogba e Kanté con Macron alla finale di Doha, Benzema declina l'invito DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Buone notizie per la Francia e per Didier Deschamps in vista della finale mondiale di domani contro l'Argentina. Ibrahima Konaté e Raphael Varane, vittime di una sindrome influenzale nelle ultime ore, che li aveva costretti a saltare l'allenamento di venerdì sera, stanno meglio e sono tornati in gruppo. Anche Kingsley Coman ha lavorato con compagni. Per quanto riguarda i due difensori, il ct francese stabilirà domani – col suo staff – se sono abili e arruolabili per la sfida. Nel frattempo, Paul Pogba e Ngolo Kanté, che sarebbero stati nel gruppo transalpino se non infortunati, assisteranno alla finale avendo accettato l'invito del presidente Macron. Secondo 'Le Parisien', invece, avrebbe rifiutato l'invito Karim Benzema, il Pallone d'oro escluso da Deschamps per infortunio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 17-Dic-22 14:35