Due azzurri centrano l'obiettivo nella rassegna iridata di Melbourne MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due azzurri qualificati per la finale dei 50 rana maschili ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Si tratta di Nicolò Martinenghi, che fa segnare il miglior crono di accesso (25"71), e Simone Cerasuolo, in finale con il settimo tempo (26"16). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Dic-22 12:02