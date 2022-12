La pugliese realizza il sesto crono complessivo d'accesso, Meilutyte da record MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Benedetta Pilato si è qualificata per le semifinali dei 50 rana femminili ai Mondiali in vasca corta. La pugliese realizza il sesto crono complessivo delle semifinali (29"42); oro e record del mondo per la lituana Ruta Meilutyte (28"37). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Dic-22 12:00