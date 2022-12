Sci alpino: Cdm donne. Goggia al via della discesa bis di St.Moritz

La fuoriclasse bergamasca con un tutore dopo la frattura alla mano rimediata ieri SAINT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia sarà al via nella discesa libera bis di Saint Moritz di questa mattina valida per la Coppa del Mondo femminile. La fuoriclasse bergamasca, seconda ieri, era in dubbio dopo aveva rimediato durante la prova la frattura scomposta del secondo metacarpo e una frattura della base del terzo metacarpo della mano sinistra. Operata a Milano, era subito tornata in Svizzera per capire se avesse potuto gareggiare. Goggia dunque ci sarà con un tutore ad hoc dopo un intervento di riduzione e sintesi con una placca e viti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Dic-22 08:30