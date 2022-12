Sci fondo: Cdm. Super Pellegrino, primo centro stagionale a Davos

Il fuoriclasse azzurro domina in Svizzera la sprint in tecnica libera DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sensazionale Federico Pellegrino, che centra il primo successo stagionale in Coppa del mondo nella sprint in tecnica libera di Davos. Sulle nevi elvetiche, il fuoriclasse di Nus ha conquistato un successo che mancava sul massimo circuito in una gara individuale da quasi due anni, e che significa la 17esima gemma in Coppa per questo straordinario atleta. Una giornata iniziata con una qualifica controllata per poi alzare i giri turno dopo turno: quarti e semifinale passati agilmente, dando l'idea di avere un passo superiore agli avversari e poi la finale gestita con la solita maestria tattica. Dopo aver lasciato sfogare Chavanat, alla fine terzo, è riuscito a prendere Klaebo in salita, fino ad affiancarlo e superarlo in maniera imperante sul rettilineo finale prima di un pianto liberatorio. Per Pellegrino la vittoria rappresenta la quarta sulla pista del Canton Grigioni e fa salire a 37 il conto dei podi complessivi in carriera, terzo in questa stagione. Fuori ai quarti di finale gli altri due azzurri Mikael Abram e Davide Graz. Nella gara femminile vittoria alla svizzere Nadine Faehndrich davanti all'americana Jessie Diggins e alla svedese Johanna Hagstroem. Si era arresa ai quarti Nicole Monsorno, out nelle qualifiche Martina Di Centa. Appuntamento a domani con le 20 km individuali a tecnica libera a partire dalle ore 10.45. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 17-Dic-22 15:32