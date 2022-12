Tennis: Finale Tsitsipas-Rublev al “Mubadala Championship”

Il greco batte Ruud, il russo concede solo tre giochi ad Alcaraz ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev si affronteranno in finale al "Mubadala World Tennis Championship", la classica esibizione in programma all'International Tennis Centre all'interno della Zayed Sports City di Abu Dhabi. Il greco, dopo il successo di ieri su Norrie, liquida con un doppio 6-2 Casper Ruud mentre Rublev travolge 6-2 6-1 Carlos Alcaraz, che come il norvegese era stato ammesso direttamente in semifinale. Nella finalina per la quinta piazza, invece, Cameron Norrie ha avuto la meglio per 6-3 7-5 su Borna Coric, ieri battuto da Rublev. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Dic-22 18:48