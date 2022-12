Volley: Minas travolto, Conegliano in finale Mondiale club donne

Le Pantere affronteranno una fra VakifBank ed Eczacibasi ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Conegliano fa un altro passo verso il tetto del mondo. Terza partita e terza vittoria per le Pantere di Daniele Santarelli, che domani alle 14 italiane contro una fra VakifBank ed Eczacibasi andranno a caccia del titolo iridato. La semifinale del Mondiale per club in corso ad Antalya, come lo scorso anno contro le brasiliane del Minas Clube allenate dal trevigiano ex Imoco Nicola Negro, è un monologo di Conegliano: 3-0 con parziali di 25-12, 25-17, 25-21. Le Pantere attendono ora di conoscere la rivale della finale, se il VakifBank dell'ex Egonu o l'Eczacibasi già sconfitto ieri, interrompendone una striscia di 14 vittorie consecutive. La Prosecco Doc è alla sua terza partecipazione al Mondiale per Club dopo il trionfo nel 2019 e il secondo posto nel 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Dic-22 15:50