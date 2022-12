Calcio: Inghilterra. Southgate resta ct fino a dopo Europei 2024

L'ex difensore è in carica sulla panchina dei Tre Leoni dal 2016 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Gareth Southgate rimarrà come ct dell'Inghilterra fino a dopo agli Europei del 2024. Lo ha confermato la Federcalcio inglese. Il 52enne ex difensore, nominato ct nel 2016, ha guidato i Tre Leoni alle semifinali dei Mondiali nel 2018 e alla prima finale europea nel 2021, persa contro l'Italia. A Qatar2022 la sua nazionale si è arresa 2-1 nei quarti contro la Francia. Il suo attuale contratto scadrà nel dicembre 2024. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 14:15