Calcio: Inter. Dzeko “Troppi 11 punti dal Napoli, ma si può recuperare”

L'attaccante: "Il rinnovo? Voglio fare benissimo fino a giugno, il resto verrà da sé" ROMA (ITALPRESS) – "Il distacco dal Napoli? Bisogna dare merito a loro se hanno accumulato questo distacco. Certo, 11 punti sono troppi, ma sono figli della nostra prima fase. Inutile ripensare a quei mesi, arrovellarsi, scervellarsi: l'unica cosa che possiamo fare adesso, ripeto, è accelerare, perché si può sempre recuperare». A dare la carica all'Inter in vista della ripresa del campionato dopo i Mondiali è Edin Dzeko, certo che l'Inter non sia ancora tagliata fuori per la lotta al titolo. "La scorsa stagione ci può essere da insegnamento – assicura il 36enne attaccante bosniaco a 'La Gazzetta dello Sport' – A gennaio tutti a dire che eravamo già campioni di Italia e anche lì, forse, ci siamo un po' rilassati, pensando che il più fosse fatto. Ma il calcio italiano è così: non c'è una partita in cui puoi dare meno del 100%. Cosa mi rende ottimista per la rimonta? Lo sono di natura. È il livello della squadra che mi rende ottimista. Ma da gennaio bisogna fare molti più punti, abbiamo tutto per viaggiare a un ritmo sostenuto». L'ex romanista non si sbilancia invece circa il suo rinnovo: "Mettiamola così, la mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà da sé… Non aggiungo altro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 12:14