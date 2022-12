Calcio: Mihajlovic. Aperta camera ardente al Campidoglio

Tanti tifosi per tributare l'ultimo saluto all'ex campione e allenatore serbo ROMA (ITALPRESS) – Aperta la camera ardente al Campidoglio per tributare un ultimo abbraccio a Sinisa Mihajlovic, morto venerdì scorso all'età di 53 anni per una leucemia, e che resterà aperta anche nel pomeriggio fino alle ore 18 visto il grande afflusso di cittadini e tifosi. Atteso anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che deporrà una corona di fiori. Domani i funerali nella chiesa dei Santi e dei Martiri in piazza della Repubblica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ads/mc/red 18-Dic-22 11:08