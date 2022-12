Calcio: Torino. Sanabria “Sono in forma, io via a gennaio? Chiacchiere”

L'attaccante granata: "Ritiro positivo, spinta giusta per ricominciare bene" ROMA (ITALPRESS) – "È stato molto positivo ritrovarci in ritiro nel pieno di questa pausa così anomala. Abbiamo avuto l'opportunità di tornare a stare insieme, di lavorare tutti i giorni. Al di là degli allenamenti, le amichevoli con Espanyol e Almeria ci hanno fornito ottime indicazioni: ci daranno la spinta giusta per ricominciare bene». Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante del Torino Antonio Sanabria. "Sono molto contento del mio livello di preparazione attuale. Sarò pronto per il 4, quando ripartirà la A – assicura il 26enne uruguaiano, reduce da un infortunio che lo ha limitato in avvio di stagione – Devo continuare a lavorare per arrivare al 100%, ma ogni giorno mi sento molto meglio. Sono in forma: sto bene». Che Toro dobbiamo aspettarci alla ripresa è presto detto: "Un Toro al massimo, come si è visto nella prima parte del campionato. Finora abbiamo fatto bene, pur perdendo qualche punto che non dovevamo nei finali. La prima parte di stagione è stata positiva». Alla ripresa Verona e Salernitana, potrebbe essere l'occasione per una ripartenza forte: "Non è detto, perché oggi tutte le squadre sono pronte e non puoi sottovalutare nessuno. Tutti hanno grandi giocatori». A gennaio, secondo alcuni rumors, potrebbe cambiare aria: "Non leggo, non ascolto, non guardo nulla. So solo che sono con la mia testa sul Toro al 100%, quindi solo chiacchiere». – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 12:32