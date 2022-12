Conegliano vince il Mondiale Club donne, Vakifbank ko 3-1

Sul parquet di Antalya, l'Imoco batte in finale le turche della ex Egonu ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Imoco Conegliano ha vinto il Mondiale per club femminile 2022. Sul parquet di Antalya, il sestetto veneto si è imposto in finale sulle turche del Vakifbank della grande ex Egonu per 3-1. I parziali: 25-18, 22-25, 25-21, 25-21. Per Conegliano, alla terza finale consecutiva (nel 2020 non si è giocato per la pandemia di Covid-19), si tratta del secondo titolo iridato dopo quello del 2019. Nella finale per il terzo posto, successo delle turche dell'Eczacibasi sulle brasiliane del Minas per 3-1 (25-22, 23-25, 25-10, 25-21). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 16:11