Mondiali2022: In Argentina-Francia per prima volta 7° cambio, è ok

Rabiot è stato sostituito durante la finale per un colpo alla testa. ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della finale dei Mondiali Argentina-Francia, la squadra transalpina ha effettuato sette sostituzioni. E' la prima volta che succede in una gara dei Mondiali: ed è tutto lecito, secondo le ultime norme internazionali. Le squadre in questo torneo iridato potevano fare cinque cambi a testa nei tempi regolamentari e un sesto ai supplementari. In più c'è una nuova regola che permette un cambio aggiuntivo in caso di un infortunio per trauma cranico. Ed è esattamente quanto accaduto oggi: Rabiot è uscito per un colpo alla testa e la sua sostituzione con Fofana deve essere considerata come "cambio aggiuntivo" (il settimo appunto). Per la cronaca, l'Argentina ha effettuato "solo" sei cambi. In casi come questo entrambe le formazioni possono usufruire della sostituzione in più; quindi anche l'Albiceleste avrebbe potuto fare un settimo avvicendamento. Una cosa simile era successa in Inghilterra-Iran, all'inizio di questo Mondiale, quando la squadra del Medio Oriente aveva sostituito il portiere Beiranvand per un trauma cranico, effettuando poi, durante la gara, per la prima volta in un torneo iridato, sei cambi nel corso di un match da 90 minuti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 18-Dic-22 20:10