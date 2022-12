Mondiali2022: Messi MVP del torneo, Mbappé capocannoniere

Enzo Fernandez miglior giovane, Emiliano Martinez miglior portiere AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – È Lionel Messi il miglior giocatore del Mondiale. Il capitano dell'Argentina conquista il titolo personale per la seconda volta in carriera, a 8 anni di distanza dalla prima volta. Il campione del Psg conclude il torneo con 7 gol all'attivo, secondo miglior realizzatore alle spalle del capocannoniere Mbappé, premiato grazie alle sue 8 reti. Va invece a Enzo Fernandez il premio come miglior giovane della competizione. Emiliano Martinez, oggi ancora decisivo, alza invece al titolo la coppa di miglior portiere. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/xd6/glb/red 18-Dic-22 19:35