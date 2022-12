L'azzurro chiude quinto una finale vinta da Temple su Kharun e Ponti MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Niente podio per Matteo Rivolta nella finale dei 100 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. L'azzurro chiude solo quinto in 49"32; oro per l'australiano Matthew Temple (49"67), argento per il canadese Ilya Kharun (49"03, nuovo record del mondo juniores), bronzo per lo svizzero Noe Ponti (49"25). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 09:53