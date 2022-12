L'azzurra termina la sua prova lontano dal podio, titolo per l'australiana MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Margherita Panziera ha concluso al quinto posto, con il tempo di 2'02"18, la finale dei 200 dorso femminili ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Oro per l'australiana Kaylee McKeown (1'59"26), argento per la statunitense Claire Curzan (2'00"53), bronzo per la canadese Kylie Masse (2'01"26). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 10:29