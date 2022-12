Nuoto: Mondiali vasca corta. 200 dorso, Mora conquista il bronzo

L'azzurro strappa il terzo posto con una super rimonta nel finale di gara MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Con una rimonta da urlo nelle ultime due vasche, Lorenzo Mora strappa la medaglia di bronzo nella finale dei 200 dorso ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. L'azzurro beffa negli ultimi metri il francese Yohann Ndoye-Brouard e sale sul podio con il nuovo record italiano (1'48"45). Doppietta americana per quanto riguarda le medaglie più preziose: oro per Ryan Murphy (1'47"41) che precede il connazionale Shaine Casas, argento in 1'48"45. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/mc/red 18-Dic-22 10:40