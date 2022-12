Due azzurri sul podio nella finale dei 50 rana, oro per Kink MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due azzurri sul podio nella finale dei 50 rana maschili ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento in 25"42, bronzo per Simone Cerasuolo in 25"68; oro e titolo iridato, con il record dei campionati (25"38), per lo statunitense Nic Fink. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 10:17