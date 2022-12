Beffa nel finale per l'Italia, oro e record ex aequo per Australia e Usa MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Si chiudono con una medaglia di bronzo i Mondiali di nuoto in vasca corta per l'Italia. Un terzo posto nella 4×100 mista maschile che però ha un po' il sapore di beffa per Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi: gli azzurri infatti hanno accarezzato fino a pochi metri dall'arrivo il sogno di una medaglia d'oro, sfumata solo al traguardo quando Kyle Chalmers e Kieran Smith hanno toccato contemporaneamente precedendo Miressi per soli 8 centesimi. Oro e record del mondo ex aequo (3'18"98) per Australia e Stati Uniti, bronzo per l'Italia che pure era andata sotto il limite della miglior prestazione di sempre (3'19"06) e quindi automaticamente fa registrare il nuovo record europeo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/mc/red 18-Dic-22 11:43