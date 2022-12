L'azzurra chiude lontana dal podio, argento Van Niekerk, bronzo King MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Ruta Meilutyte ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 50 rana femminili ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. La campionessa lituana, con il crono di 28"50, ha preceduto la sudafricana Lara Van Niekerk, argento in 29"09, e la statunitense Lilly King, bronzo in 29"11. Settima l'azzurra Benedetta Pilato (29"48). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 10:14