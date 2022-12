Sci alpino: Doppietta norvegese nel gigante Alta Badia, vince Braathen

Secondo posto per Kristoffersen, terzo Odermatt, azzurri lontani ALTA BADIA (ITALPRESS) – Doppietta norvegese nel gigante maschile in Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. A vincere, con il tempo complessivo di 2'36"35, è Lucas Braathen, che precede di soli 2 centesimi il connazionale Henrik Kristoffersen, secondo; completa il podio lo svizzero Marco Odermatt, terzo a 10 centesimi da Braathen. Quinto, a 0"69, lo sloveno Zan Kranjec, che aveva chiuso al comando la prima manche. Lontani gli azzurri: 17esimo Filippo Della Vite a 2"34, 18esimo Luca De Aliprandini a 2"50. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Dic-22 14:38